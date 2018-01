Ztl e Area Pedonale Urbana, modalità di rilascio e utilizzo dei nuovi permessi

Con la pubblicazione dell’ordinanza che disciplina le modalità di rilascio e utilizzo dei contrassegni di circolazione e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato della città e nell'Area Pedonale Urbana di Lecco, sono state definite e approvate le modalità di richiesta dei nuovi permessi, da effettuare dal 1° al 10 febbraio a mano all’ufficio Permessi della Polizia Locale di Lecco, sito in via Sassi 18, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune@pec.comunedilecco.it

Le novità introdotte dalla nuova regolamentazione riguardano il raggruppamento dei contrassegni e l’introduzione di nuove tipologie di permessi, oltre alle nuove modalità di presentazione delle istanze e ai nuovi contrassegni adesivi, da apporre all’interno dei veicoli.

Dal 1° aprile saranno in vigore i contrassegni: mod. A, mod. P, mod. D, mod. D1, mod. D3, mod. B, mod. S, mod. T, mod. H, mod. E (i vecchi contrassegno mod. R, mod. N e mod. M sono stati riassorbiti rispettivamente nei mod. A e B).

I contrassegni mod. A, D, D1, D3, B, T, H, E, S continueranno a essere rilasciati ai soggetti aventi diritto, secondo le specifiche previste dall'allegato A all'ordinanza 10/2018. Per i contrassegni mod. “S” resta confermato il versamento annuale di 120 euro da effettuarsi entro il 31 gennaio 2018 o comunque prima della presentazione della richiesta. I contrassegni mod. "P" sono rilasciati ai richiedenti secondo le specifiche riportate e a fronte di un versamento proporzionato al periodo richiesto secondo le tariffe indicate (vedi sempre allegato A all'ordinanza 10/2018).

Le nuove autorizzazioni riporteranno gli estremi del permesso, la validità e le prescrizioni; al loro interno sarà inoltre inserito un supporto adesivo personalizzato da staccare e posizionare all’interno del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per il controllo.

Su tutte le richieste presentate (ovvero all'atto del rilascio del contrassegno in caso di richiesta effettuata tramite PEC) deve essere apposta una marca da bollo di 16 euro, mentre all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria di 0,52 euro con le modalità indicate a questo collegamento. L’ufficio Permessi non può effettuare il servizio di fotocopiatura dei documenti presentati, per cui è necessario munirsi di tutta la documentazione completa prima di presentarsi allo sportello.

I permessi mod. A, D, D1, D3, B, T, N, R, M, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2017, saranno validi fino al 31 marzo 2018, oppure fino all'emissione del nuovo titolo sostitutivo.

Per limitare le code e contenere i relativi disagi il servizio ha predisposto il seguente calendario:

L'ufficio Permessi, dal 1° febbraio al 31 marzo, sarà aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 e sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Per i permessi ZPRU centro verrà realizzato, orientativamente dal mese di aprile, un apposito calendario. Sino all'emissione del nuovo contrassegno, la copia della ricevuta di pagamento, da effettuarsi secondo le modalità già indicate, e il vecchio permesso attesteranno la vigenza dell’autorizzazione. I permessi per la ZPRU di Germanedo si intendono prorogati sino a data da definirsi.

