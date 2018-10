Agenzie di viaggio: Gaddi confermato presidente, tre new entry nel direttivo

Bruno Gaddi è stato rieletto presidente del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco. L'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche - che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede di Palazzo Falck - ha sancito anche l'ingresso di tre new entry in Consiglio. Gaddi, titolare della agenzia Enterprise Srl di Lecco, è stato confermato all'unanimità.

Al suo fianco come consiglieri nel Direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2018-2023, sono stati eletti, sempre all'unanimità, Elena Panzeri (Vecchie Mura Viaggi Srl di Lecco), Richard Rigamonti (Rigamonti Viaggi Srl di Lecco), Laura Sivilotti (Legnone Tours Srl di Colico), Ettore Rusconi (Rusconi Viaggi Spa di Lecco) e Laura Sanvito (Experience Italy Tours Srl di Lecco). I tre "nuovi innesti" sono: Sivilotti, Rusconi e Sanvito.

«Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia - sottolinea il presidente Gaddi - Continueremo nella nostra azione di valorizzazione del ruolo delle Agenzie di Viaggio, al fine di evidenziarne l'affidabilità, la sicurezza e la professionalità. Voglio ribadire poi un concetto a me molto caro e sul quale abbiamo insistito negli ultimi due anni con azioni di comunicazione mirate: rivolgersi a una Agenzia di Viaggio rappresenta un modo sicuro per scegliere una vacanza di qualità, al giusto prezzo e con la tranquillità di potere contare su una realtà capace di tutelare il turista-cliente in ogni momento».

Durante la riunione del nuovo direttivo del Gruppo Agenzie di Viaggio è intervenuto anche il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva (nella foto sotto insieme a Bruno Gaddi).

Gallery