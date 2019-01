Corsi per diventare agenti di commercio e per attività di somministrazione alimenti e bevande

Sono aperte le iscrizioni ai corsi per diventare agenti di commercio o per poter aprire attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'iniziativa è proposta da Confcommercio Lecco, ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione continua. La doppia proposta dell'associazione di categoria di piazza Garibaldi prevede un corso per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande (Sab - ex Rec) e uno per agenti e rappresentanti di commercio. I due percorsi, entrambi della durata di 130 ore e in programma nel corso del 2019, si svolgeranno presso la sede di Lecco dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle 21.

Come spiegato in una nota diffusa da Comfcommercio, il corso Sab (ex Rec) abilitante all'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande prevede i seguenti argomenti: sicurezza alimentare e valore organolettico dei prodotti; norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei consumatori; rintracciabilità dei prodotti alimentari; merceologia alimentare; strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio; gestione amministrativa, fiscale e del personale; normativa sul commercio e le responsabilità civili, penali e amministrative.

Per quanto riguarda la formazione degli agenti e rappresentanti di commercio, il corso abilitante affronterà invece i seguenti argomenti: elementi di natura contrattuale e commerciale; normativa fiscale e tributaria per Agenti e rappresentanti di commercio; contratto di agenzia: elementi di marketing e principi di customer care; strategie di gestione del colloquio di vendita; tecniche di pianificazione di vendita; principi di contabilità generale e adempimenti fiscali.

Le persone interessate ad avere più informazioni possono accedere al sito www.confcommerciolecco.it nell'area "Corsi di formazione - corsi obbligatori" oppure telefonare all'Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco (0341 356911).