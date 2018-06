"Competenza, convinzione, cuore", consegnati gli attestati

Tappa finale per il percorso formativo dei giovani talenti che hanno partecipato al Master 2018 "Competenza, Convinzione, Cuore" per la gestione delle risorse in azienda, organizzato dall’associazione Lecco100. La cerimonia di consegna degli attestati di questa ottava edizione si è svolta nella sede di Confcommercio Lecco, a Palazzo Falk. Questi i nomi dei partecipanti al corso: Mara Cattaneo, Nadia Coppola, Lesya Ivanyuk, Antonella Mazzei, Michela Romanetti, Stefano Anselmi, Daniele Redaelli e Riccardo Rosa. Oltre al presidente di Lecco100 Angelo Belgeri (che ricopre anche la carica di vice presidente di Confcommercio Lecco) - sono intervenuti altri componenti dello staff dell’associazione e docenti quali Angelo Cortesi, Piero Guasco ed Emanuele Belgeri.

«Grazie per la vostra presenza e per l’impegno dimostrato - ha commentato Angelo Belgeri rivolgendosi ai partecipanti -

Avete colto benissimo lo spirito del Master e vi siete messi in gioco. Sono tante le testimonianze che avete ascoltato in questi mesi. Le persone che abbiamo portato in aula sono persone normali, che però hanno saputo creare una relazione con voi ed essere partecipi del progetto che stavate perseguendo». Cortesi ha sottolineato un aspetto: «Personalmente ho fatto mia una frase "Io faccio la mia parte" a prescindere da quello che fanno gli altri. Sono convinto che serva l'impegno di ciascuno per cambiare il mondo». Da parte sua Guasco ha invece rimarcato: «L’importante è fare, perché sbagliando si impara. Non abbiate paura di osare. E ricordatevi che la passione viene prima delle competenze».

