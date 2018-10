Servizio Civis e contratti di locazione, un incontro per i professionisti

Una nuova opportunità per gli intermediari: l'offerta di servizi relativa alle istanze per i contratti di locazione attraverso il canale telematico Civis dell'Agenzia delle Entrate, verrà illustrata venerdì 19 ottobre presso la sede di ALPL Cup Lecco (in via Parini 29) durante un incontro promosso dall'Associazione Libere Professioni Lecco e dalla stessa Agenzia delle Entrate.

«I contribuenti che ricevono avvisi di liquidazioni emessi dagli Uffici dell'Agenzia potranno usufruire del canale Civis per presentare istanza di riesame in autotutela, chiedendo all’amministrazione che ha emesso l’atto di annullarlo o correggerlo e conoscere on-line, senza recarsi in ufficio, l’esito della lavorazione della propria richiesta» - spiega il dottor Antonio Rocca, presidente di ALPL. L'obiettivo è quello di abbattere i tempi di attesa allo sportello presso gli uffici locali e, ottimizzando le lavorazioni back office, ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni richieste.

«Si tratta del primo servizio di assistenza reso tramite il canale telematico riguardante atti relativi l’imposta di registro» sottolineano dall'Agenzia delle Entrate. Dopo una fase di sperimentazione, dal 18 luglio 2018 questa possibilità sarà stata estesa a tutto il territorio nazionale. «Siamo di fronte a una novità importante, di grande utilità per i cittadini e per gli intermediari che li assistono - prosegue Rocca - per questo, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, abbiamo deciso di promuovere un incontro di formativo rivolto ai nostri iscritti. Verranno inoltre approfondite le modalità di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, le procedure Entratel e Fisconline, e l'articolazione delle loro funzioni».

Appuntamento dunque venerdì 19 ottobre, presso la sede di ALPL in via Parini 29 a Lecco: alle 14.15 la registrazione dei partecipanti e a seguire, alle 14.30, l'apertura dei lavori. La conclusione sarà alle 17. Le iscrizioni sono raccolte dalla Segreteria di ALPL Cup Lecco (tel. 0341.282904 - mail alpl@alpl.lecco.it). Sono in corso le richieste di accreditamento ai fini della Formazione Professionale Continua.