Da Acel nuove misure a tutela di imprese e professioni nei giorni dell'emergenza

Acel Energie ha messo a punto ulteriori misure a supporto della clientela nella fase di emergenza sanitaria, economica e sociale determinata dal Covid-19. «Acel. Energie per il territorio» è il nome del piano messo a punto dall’Azienda a beneficio di imprese, professioni e famiglie anche per contribuire a determinare le condizioni della ripresa del sistema.

«Con il Piano "Acel. Energie per il territorio" vogliamo fornire risposte concrete e mirate a beneficio della nostra clientela, facendo la nostra parte anche rispetto alla ripresa del sistema economico - afferma l’amministratore delegato, Giovanni Perrone - Sul fronte delle imprese e delle professioni, la maggior parte è stata costretta ad interrompere l’attività per effetto del lockdown. Tra queste rientrano anche le società di distribuzione di gas e di energia elettrica che, dovendo limitare le proprie attività a quelle essenziali, sono state condizionate anche nell’attività di rilevazione delle letture dei consumi effettivi dei clienti. Pertanto, la nostra Società ha deciso, laddove non dovesse disporre delle letture effettive per i consumi dei mesi di marzo e aprile, di applicare una riduzione dei consumi stimati, ipotizzando che imprese, professionisti ed esercizi commerciali siano state anch’esse costrette a sospendere le proprie attività a decorrere dalla metà di marzo».

Agevolazioni e rateizzazioni

Previsti anche altri aiuti in caso di comprovata difficoltà. «Non solo - aggiunge Perrone - Qualora comunque l’azienda o il professionista si trovasse in difficoltà per via della situazione emergenziale, potrà contattarci al numero verde gratuito per concordare le misure necessarie in termini di agevolazioni e rateizzazioni».

Niente interessi di mora, ecco i casi

Acel Energie, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, ha inoltre disposto il blocco sia dell’invio dei solleciti, sia della sospensione delle forniture per mancati pagamenti, nonché la non applicazione degli interessi di mora sulle bollette scadute tra il 23 marzo e il 18 aprile per quanti provvederanno al pagamento entro l’8 maggio, per evitare a coloro che non hanno ancora attivato il servizio di domiciliazione bancaria di uscire di casa e affollare così uffici postali e bancari durante l’emergenza.

