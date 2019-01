Aerosol, la Cisl: «Impianto acquisito, attendiamo la ripresa della produzione»

Acquisizione dell'impianto, compagine proprietaria chiara. Manca soltanto la ripresa della produzione.

La cronistoria della crisi

Sono incoraggianti le ultime notizie riguardanti l'Aerosol Valmadrera, azienda che vive una lunga crisi cominciata nell'estate 2017 e del tutto slegata all'andamento del mercato. I 110 dipendenti iniziali gradualmente sono scesi a sei, rimasti per presidiare gli impianti e lo stabile.

La cessione all'asta

A dicembre il ramo farmaceutico dell'azienda è stato messo all’asta. Ad aggiudicarselo, per la cifra di due milioni di euro, la Farmol di Comun Nuovo (Bergamo), leader europeo nella produzione di prodotti a base aerosol. L'asta chiedeva ai nuovi acquirenti di rimanere nel sito produttivo almeno 48 mesi e, nel caso intendesse assumere, di scegliere in via prioritaria tra gli ex dipendenti dell'Aerosol. Condizioni accettate dall'acquirente. Nei prossimi giorni la nuova proprietà dovrebbe recarsi dal notaio per siglare l'atto di acquisto.

«Grandi potenzialità»

«Non abbiamo mai capito perché l'azienda fosse entrata in crisi e dovesse chiudere - conclude Massimo Ferni di Femca Cisl - Le potenzialità ci sono e sono grandi. Il fatto che qualcuno abbia partecipato all'asta e l'abbia acquisita non fa che confermare questa tesi. Come sindacato attendiamo la fine delle pratiche di acquisto e poi chiederemo un incontro per capire quali potranno essere le condizioni per il riavvio».