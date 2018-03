Aerosol, i sindacati: «Riapertura e stipendi arretrati, soltanto parole»

Una fumata nera. Anzi, quasi soltanto fumo. Il futuro di Aerosol Service e dei suoi lavoratori è sempre più oscuro, tanto che qualcuno, sui social, grida ormai alla "farsa".

L'incontro andato in scena giovedì 8 marzo tra i sindacalisti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, l'amministratore unico dell'azienda Giovanni Bartoli, il sindaco di Valmadrera Donatella Crippa Cesana, l'assessore al Lavoro Antonio Rusconi, i rappresentanti di Confindustria e dell'Amministrazione provinciale, non ha portato ad alcuna notizia rassicurante da parte dell'attuale proprietà. E ha alimentato i cattivi pensieri dei lavoratori.

«È andata come ci aspettavamo - afferma Nicola Cesana di Filctem - Bartoli non ha saputo dirci quando potrà ripartire la produzione, ma soprattutto quando saranno pagati gli stipendi».

Saldata solo una mensilità

I lavoratori si attendevano che le rassicurazioni giunte da Bartoli - ex amministratore delegato della Calcio Lecco nei primi anni Duemila - nell'ultimo incontro (14 febbraio) con le parti sindacali trovassero concretizzazione, sia sulla ricapitalizzazione sia sull'immissione di liquidità. Soltanto una mensilità arretrata, invece, è stata saldata, con cinque ancora da riscuotere e i cancelli della fabbrica chiusi nonostante l'iniziale data di riapertura fissata per il 26 febbraio.

Fuori dalla sede della Provincia in cui è andato in scena incontro tra sindacati e azienda, i lavoratori si sono ritrovati e hanno espresso tutta la loro rabbia. «Non viviamo d'aria», il commento generale.

Settimana prossima si terrà un'assemblea al Fatebenefratelli di Valmadrera, ma si parlerà di chiusura imminente. L'unica alternativa al fallimento di Aerosol sarebbe consentire di portare avanti l'attività industriale a chi è realmente intenzionato a farlo.

«Ma non a speculare - spiegano i sindacati - Serve che rilevi questa attività che può essere ancora importante e redditizia. Bartoli ci ha assicurato che ci sono due trattative in ballo, ma non abbiamo ricevuto alcuna garanzia».

I sindacalisti informano i lavoratori al termine dell'incontro

Il video dei sindacalisti che ragguagliano i lavoratori al termine dell'incontro, pubblicato sul gruppo Facebook di "Potere al Popolo Lecco".

