Caso Aerosol: prosegue la trattativa per la cessione, ma i dipendenti sono senza stipendio da mesi

Da tempo il caso dell'Aerosol di via del Maglio a Valmadrera sta tenendo banco nel lecchese. In crisi di liquidità, la proprietà della ricercata azienda lecchese è in trattativa da qualche tempo per cedere il ramo d'impresa a una multinazionale; gli incontri proseguono, ma la situazione non giova ai settantacinque lavoratori impiegati all'interno dello stabile valmadrerese, che da mesi attendono il pagamento degli stipendi arretrati: cinque, per la precisione, sono le mensilità che i dipendenti aspettano ancora di ricevere.

La produzione, ferma da dicembre, aspetta di essere riavviata dall'eventuale nuova proprietà; i lavoratori, per ora, hanno sospeso scioperi e manifestazioni di protesta. Il rischio concreto è quello di veder cessata l'attività di un'azienda catalogabile tra quelle eccellenti, che per tanti anni ha rifornito vari clienti sparsi sul territorio italiano; le strade per salvare l'azienda dal fallimento sono sostanzialmente due: la cessione o il rifinanziamento da parte dell'attuale proprietà.