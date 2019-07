"Aperto per ferie": oltre 800 attività operative ad agosto nel Lecchese

Gli artigiani non ti lasciano solo nemmeno ad agosto. “Aperto per Ferie”, l'iniziativa estiva targata Confartigianato Imprese Lecco, è pronta infatti ad entrare nel vivo. Dal 1° al 31 del prossimo mese, cliccando sul sito apertoperferie.artigiani.lecco.it compariranno tutte le aziende associate che manterranno aperta la propria attività ad agosto. In totale sono ben 804 le imprese iscritte all’Associazione che hanno aderito alla 24^ edizione. Oltre 70 i mestieri coinvolti: alimentaristi, installatori elettrici e termoidraulici, autoriparatori, fabbri, falegnami, tecnici informatici, tassisti, aziende nautiche e di autonoleggio o noleggio di bus, estetiste, parrucchieri e attività di servizi vari per la persona e per la casa. Tra queste, 69 saranno aperte il giorno di Ferragosto.

Come illustrato durante la conferenza stampa svolta questa mattina nella sede di via Galileo Galilei 1, anche le aree geografiche sono tutte rappresentate, dal Lago alla Valsassina, dalla Città di Lecco al Meratese. E visto il forte apprezzamento dei cittadini nei confronti di “Aperto per Ferie”, hanno aderito anche aziende da fuori provincia, in particolare dalle zone limitrofe della Bergamasca, del Comasco, dell’Alto Lago e del Monzese.

«Aperto per Ferie è un’idea nata per incontrare le esigenze dei cittadini lecchesi che per svariati motivi restano in città durante il periodo delle vacanze. Una sorta di “presidio” per le persone più fragili, che possono contare sulla vicinanza del proprio artigiano di fiducia - spiega Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco - In oltre 20 anni di attività, "Aperto per Ferie" ha saputo adattarsi al cambio di usi e costumi, allineandosi a un nuovo concetto di vacanza e di territorio. Gli anni della crisi economica, uniti a una diffusa flessibilità lavorativa, hanno fatto sì che le ferie ad agosto non siano più un fenomeno di massa: oggi si va in vacanza durante tutto l’anno e ad agosto le città non restano più deserte. A questo si aggiunge anche il fatto che il nostro territorio, grazie alle sue bellezze paesaggistiche, sta cambiando pelle, puntando su una maggiore attrattività turistica e quindi un maggior numero di presenze. Infine, ciliegina sulla torta, le attività artigiane non si sono fermate alla storica manifattura legata al ferro, ma si sono reinventate, o inventate da zero. Abbiamo visto nascere attività che prima non esistevano e che hanno tra le proprie specificità quella di essere attive 12 mesi su 12. Così l’assetto di "Aperto per Ferie" - conclude Riva - è mutato nel tempo e ci porta ad essere vicini a cittadini e turisti in modo trasversale, con risultati positivi sia per gli utenti finali sia per gli artigiani che scelgono di aderire all’iniziativa».

«"Aperto per Ferie" è un servizio sempre più apprezzato e utile sia per le aziende associate che rappresentiamo, sia per i cittadini e i turisti che grazie al sito internet dedicato possono sapere il qualsiasi momento l’artigiano a cui rivolgersi in caso di bisogno, senza correre il pericolo di incappare in qualche preventivo “gonfiato” dal periodo di ferie o in qualche attività improvvisata - aggiunge Vittorio Tonini, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco - Quest’anno abbiamo presentato personalmente l’iniziativa ai nuovi sindaci dei Comuni di Merate, Oggiono, Introbio e Valmadrera che hanno accolto in modo positivo l’obiettivo finale di Aperto per Ferie, che è quello di una maggior vicinanza e tutela della popolazione».

