Storica scelta di Api Lecco e Sondrio: quota di maggio gratuita per le imprese associate

Una decisione storica: la quota associativa di maggio gratuita per gli associatil. A comunicare l'iniziativa è Api Lecco e Sondrio, l'associazione di categoria che tutela la piccola e media industria del territorio. E proprio alla base di questo c'è la decisione maturata in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica mai vissuta prima.

Martedì sera scorso il presidente, la Giunta e il Consiglio di Api Lecco e Sondrio hanno deliberato di non far pagare alle aziende associate la quota di maggio. La prima volta in 71 anni di storia.

«Un aiuto ai nostri imprenditori»

«Stiamo vivendo tempi straordinari che richiedono iniziative straordinarie e su questa base abbiamo fatto una scelta unica nella lunga storia di Api Lecco e Sondrio - spiega il presidente, Luigi Sabadini - Questo mese le nostre aziende non pagheranno la quota associativa, è una decisione presa all'unanimità per venire in aiuto dei nostri imprenditori in questo momento di grande difficoltà per tutti. Volevamo dare un segnale pratico e concreto per far capire alle nostre associate che siamo al loro fianco in questa emergenza che, per l'ennesima volta e ora forse ancora più che in passato, sta mettendo alla durissima prova le aziende italiane».

«Per Api Lecco e Sondrio - conclude - la decisione di non far pagare la quota associativa a maggio non è stata una scelta semplice, è uno sforzo non indifferente per la nostra associazione che non si è mai fermata in questo periodo terribile».