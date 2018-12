Straordinario risultato per Autocogliati: è la miglior concessionaria Skoda dell'anno

«Il talento fa vincere una partita, l’intelligenza e il lavoro di squadra fanno vincere un campionato». Si può riassumere con questa celebre frase di Michael Jordan, leggenda del basket, lo straordinario risultato ottenuto da Autocogliati, primo rivenditore in Italia per il marchio Skoda nel corso di quest'anno solare. L'impresa lecchese, con sede legale fissata a Merate ma dislocata sul territorio con sette sedi in provincia (a Lecco e Merate quelle a marchio Skoda), una a Sondrio e una a Milano, ha ricevuto il premio "Best Dealer Skoda 2018": un riconoscimento che rende merito al lavoro fatto dalla Famiglia Cogliati e da tutte le parti che compongono l'azienda.

La squadra di Autocogliati

Ottimo il risultato portato dallo staff commerciale vendita, composto da Marco Radice, responsabile vendite, Gianluca Vago, e Dejan Colombo; da citare anche il reparto service, nelle persone di Maria Pia Spreafico, Michele Cesana e Davide Racca e dal reparto meccanica, seguito da Angelo Invernizzi, responsabile tecnico, Simone Lazzarini, Adriano Spreafico, Michele Maggi ed Enea Ronchetti,.

