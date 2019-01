"Real Estate": Bellano va a Cannes per promuovere il progetto sull'ex cotonificio

Sono 10 i progetti proposti da 9 Comuni lombardi (Bergamo, Brescia, Mantova, Cavenago, San Pellegrino Terme, Bellano, Sabbioneta, Busto Arsizio, Voghera) presenti al Mipim, la fiera di riferimento in Europa per il mercato del Real Estate, che si svolgerà a Cannes dal 12 al 15 marzo.

Promuovere piattaforma

La Regione Lombardia sarà presente, per la quarta volta consecutiva, con l'obiettivo di promuovere la piattaforma AttractLombardy per l'attrazione degli investimenti esteri nell'ambito del Padiglione Italia coordinato da ICE, l'Agenzia Italiana per il Commercio Estero.

Tanti i progetti

I progetti selezionati riguardano interventi di riqualificazione di ex scali ferroviari nei centri cittadini e il recupero di edifici storici civili e industriali ad uso ricettivo e ricreativo. In particolare, quello di Cavenago (BG) è incentrato sul recupero del borgo storico di Malpaga; quello di Sabbioneta (Mn) su Villa Cantoni Marca; quello di San Pellegrino Terme (BG) sulla valorizzazione del Grand Hotel; quello di Busto Arsizio (VA) sull''Urban Regeneration from Busto to Milan'; quello di Mantova sul polo logistico a Olmo Lungo -Valdaro e sull'ex convento di Santa Lucia. A Cannes ci saranno anche i progetti sull'ex Cotonificio Cantoni di Bellano (LC), sull'ex Caserma Zanardi Bonfiglio di Voghera (Pv) e il piano per la rigenerazione dello scalo ferroviario di Bergamo (Porta sud) e quello per la creazione della 'Nuova Stazione' per l'Alta Velocità di Brescia.

Mattinzoli: «Occasione per i comuni»

«Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, attraverso una call dedicata - ha detto l'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli - ha voluto offrire ai Comuni l'occasione di partecipare all'evento per proporre progetti di investimento immobiliare di importanza e valore adeguato al profilo degli investitori internazionali presenti alla manifestazione».