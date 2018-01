Bellano, la aziende aprono le porte a giovani tirocinanti

Verrà presentato ufficialmente lunedì 5 febbraio alle ore 17.30, presso il Punto Giovani di Mandello del Lario in Via A. Manzoni 44/3, il nuovo bando finalizzato all’attivazione di tirocini individuali in azienda.

Dopo quello aperto settimana scorsa nel lecchese, l’ambito distrettuale di Bellano e Living Land promuovono da oggi un nuovo bando che prevede l’attivazione di 6 tirocini a tempo pieno della durata di 6 mesi a partire da aprile 2018 in realtà del territorio. L’iniziativa è rivolta a tutti ragazzi disoccupati o inoccupati, di età compresa tra 17 e 26 anni, residenti nei comuni dell'ambito di Bellano che non frequentano corsi formativi di qualifica, superiori o universitari. Potranno candidarsi i giovani residenti ei comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Varenna, Valvarrone, Vendrogno.

I giovani interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria domanda contenente: copia documento d’identità, copia del codice fiscale, copia del permesso di soggiorno (se presente) e curriculum vitae. Ai partecipanti selezionati sarà corrisposta un’indennità mensile di 400 €.

La domanda potrà essere presentata entro il 13 febbraio via mail scrivendo a e.cortesi@consorzioconsolida.it, indicando nell'oggetto della mail “Bando tirocini Living Land” oppure in copia cartacea direttamente alla sede di Consorzio Consolida (Via Belvedere, 19 Lecco, dal Lunedì al Giovedì: 8.30-13; 14-17 Venerdì: 8-13; 14-15.30). Per maggiori informazioni è possibile contattare Cortesi Eleonora - referente di Consorzio Consolida - ai numeri 0341 286419 e 335 7502021 oppure inviando una mail a e.cortesi@consorzioconsolida.it

Il bando è consultabile online sul sito www.livingland.info e sul sito dei comuni aderenti.