"Le Piazze", ci siamo: giovedì riapre il "Bennet"

Riaprirà giovedì 25 gennaio il "Bennet" del Centro Commerciale "Le Piazze" di Lecco, chiuso dalla fine dall'ottobre 2015 dopo oltre vent'anni di presenza all'interno dell'immobile di corso Carlo Alberto. A oltre due anni di distanza, costellati di proteste e petizioni, la nota catena di distribuzione comasca riaprirà i battenti del punto vendita, il terzo di Lecco e dintorni. Riaprirà in versione "smart", come annunciato dalla pagina Facebook: il locale, rispetto al passato, sarà ridotto; per conosere tutte le novità, non resta che attendere giovedì.