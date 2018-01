Venti milioni da spendere in un anno: il comune presenta il bilancio di previsione

Presentato questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2018/2020. Prevista una spesa corrente pari a 55,7 milioni di euro nel 2018 in coerenza con la spesa corrente assestata pari a 55,5 milioni di euro nel 2017. Gli investimenti previsti per il 2018 ammontano a oltre 20 milioni di euro tra opere pubbliche e altri interventi. Di essi, due milioni saranno destinati ai lavori per riqualificare il centro sportivo "Bione", comprensivi dei 750mila stanziati da Regione Lombardia.

“Un bilancio rigoroso nella parte corrente, ma al contempo dinamico: durante il nuovo anno ci sarà infatti spazio per raccogliere nuove risorse e opportunità ulteriori che passeranno attraverso provvedimenti di variazione sotto il controllo del Consiglio comunale – spiega l’assessore al Bilancio del Comune di Lecco, Anna Mazzoleni – Questa sera la presentazione del documento finanziario che verrà analizzato nei prossimi giorni dalle Commissioni per le parti di merito di loro competenza, per arrivare alla prossima seduta di Consiglio comunale nella quale si prevede l’approvazione. Da sottolineare, il raggiungimento degli equilibri 2019/2020 senza che sia previsto l’incremento delle aliquote per l’Addizionale Irpef e il contenimento della spesa corrente rispetto all’anno precedente (gli aumenti previsti pari a circa 200mila euro sono sostanzialmente dovuti all’ adeguamento degli stipendi dei dipendenti, all’ aumento dei costi di fornitori, a maggiori canoni di affitto). Per quanto riguarda gli investimenti, inoltre, precisiamo che in corso d’anno, a seguito della definizione dell’avanzo di amministrazione e del suo spazio di applicazione, le fonti di finanziamento e gli interventi potranno essere rivisti sia nell’ammontare sia nella tipologia di finanziamento, con particolare riguardo per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, comprese strade, piazze e verde pubblico. Il confronto con l’anno 2017, con investimenti previsti di 12,5 milioni di euro, indica una maggiore capacità e volontà di spesa da parte dell’Amministrazione, risultato possibile grazie all’attenzione prestata in questi anni dall’Ente anche relativamente al pareggio di bilancio”.

Nel dettaglio, tra i maggiori interventi previsti nel 2018, l’ultimo lotto del Palazzo di Giustizia (7.661.441 euro), l’acquisto dell’immobile sito in via Marco d’Oggiono per il trasferimento degli uffici comunali (4 milioni), il recupero dell’edificio scolastico di via Ghislanzoni con il relativo adeguamento sismico (2.128.628 euro), la riqualifica della parte outdoor del centro sportivo Al Bione (1.300.000 euro del Comune di Lecco più 750.000 euro da Regione Lombardia, per un totale di 2.050.000 euro) e la conservazione degli immobili e degli impianti comunali (925.000 euro). Sono esclusi dal bilancio di previsione, ma verranno comunque finanziati nel corso dell’anno, i lavori per il sottopasso ciclopedonale di Rivabella (1 milione di euro stanziati da Regione Lombardia) oltre a investimenti legati a bandi pubblici (ad esempio il progetto di illuminazione del Campanile di San Nicolò co-finanziato da Regione Lombardia attraverso appositi bandi per il turismo).

Clicca e leggi il bilancio di previsione del comune di Lecco per il biennio 2018-20

Allegati