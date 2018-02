Svincolo di Biosio, finalmente i fondi ci sono: «Realizzaeremo un'opera agognata»

Altro buon risultato raggiunto dalla giunta del Comune di Bellano. Rispettando la promessa elettorale contenuta contenuta nel programma dell’Amministrazione bellanese targata “Bellano Guarda Avanti”, è stata annunciata la prossima realizzazione dello svincolo di Biosio, che finalmente vedrà la luce.



«Ad inizio anno - racconta il Vicesindaco Thomas Denti - abbiamo fatto richiesta al Ministero dell’Economia e Finanze per l’Assegnazione di spazi finanziari nazionali ai sensi della L. 232/16 circolare 60. Vista l’esiguità dei fondi che è possibile destinare ad investimenti nel bilancio, oltre al nostro continuo impegno nel ricercare fondi da bandi e contributi, quest’anno abbiamo provato ad intraprendere anche questa strada. All’inizio di questa settimana ci hanno confermato

l’assegnazione di questi spazi per i 100.000 € richiesti».



«L’impegno che abbiamo preso con gli elettori durante la campagna elettorale nel 2016 - evidenzia il Sindaco Antonio Rusconi - è stato quello di provare a trasformare in realtà tutto ciò che abbiamo scritto nel nostro programma. Sono molto soddisfatto perché in questi primi 20 mesi già molto è stato fatto e, grazie all’impegno di tutto il nostro gruppo, contiamo davvero di non tralasciare nulla. L’intervento sul critico svincolo di Biosio è all’ordine del giorno da decenni nei programmi e nelle parole di chi si è seduto in Consiglio Comunale o ha provato a farlo. Siamo molto orgogliosi che il nostro impegno farà sì che quest’opera finalmente trovi compimento».