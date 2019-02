Provincia di Lecco e lago si promuovono alla BIT di Fieramilano

La Provincia di Lecco partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo - BIT 2019, in programma da domenica 10 a martedì 12 febbraio a Fieramilanocity.

Evento di assoluto riferimento per il comparto turistico, BIT è una vetrina prestigiosa per valorizzare le eccellenze dei territori: Provincia di Lecco e Provincia di Como si presentano affiancate, all’interno dello stand inLombardia diRegione Lombardia, per promuovere insieme il Lago di Como, un brand che identifica una destinazione turistica sempre più attrattiva.

Tra le aree tematiche di BIT 2019 c’è I love wedding e, per l’occasione, la Provincia di Lecco promuoverà in particolare Villa Monastero di Varenna con la Casa Museo, il Giardino Botanico e il servizio Wedding in Villa con tutte le opportunità per organizzare un matrimonio da sogno nella splendida dimora, in un contesto incantevole.

BIT è aperta al pubblico nella giornata inaugurale di domenica 10 febbraio, per accogliere visitatori sempre più informati, esperti e alla ricerca di nuove ed esclusive esperienze di viaggio.

Nei due giorni successivi sarà invece riservata agli operatori, per favorire, come avviene con successo da oltre trent’anni, l’incontro tra esperti del settore e buyer accuratamente selezionati, profilati e provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica.

Nel corso della rassegna sono previsti anche momenti formativi, con numerosi convegni e seminari sulle ultime tendenze di settore.

«L’appuntamento annuale con la Borsa Internazionale del Turismo - sottolinea il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi - costituisce per noi un’opportunità imperdibile per entrare in contatto con un pubblico ampio e per confrontarci con gli esperti del comparto turistico. Per l’occasione promuoveremo il territorio lecchese e il Lago di Como proponendo itinerari a tema, esperienze di viaggio e luoghi di interesse, come Villa Monastero, nostro fiore all’occhiello capace di coniugare turismo culturale e congressuale».

BIT 2019: le aree tematiche

A bit of taste - area dedicata al turismo enogastronomico, uno dei principali trend del settore e tra le motivazioni principali che spingono il turista a visitare l’Italia: un’occasione per scoprire i piatti simbolo del patrimonio della tradizione culinaria italiana attraverso un percorso che attraversa tutta la penisola.

I love wedding - BIT offre un programma di promozione gratuito, riservato al segmento viaggi di nozze e al destination wedding per gli operatori del settore outgoing o incoming che possono rivolgersi alla domanda intermediata (agenzie di viaggi, wedding planner) e al cliente finale.

Bit4job - area dedicata al lavoro e alla formazione per il settore del turismo e dell’hospitality (sito dedicato http://www.bit4job.it/it/)

Betech - area dedicata al digitale e alla tecnologia: raggruppa i servizi di business & networking e i contenuti esclusivi, fisici e virtuali della nuova BIT.

Le info utili

Ingresso: domenica 10 febbraio apertura al pubblico dalle 9.30 alle 18.00, prevendita online al link http://bit.fieramilano.it/pre- vendita/

Orario espositori: tutti i giorni da domenica 10 a martedì 12 febbraio dalle 8.30 alle 18.30

Coordinate: Fieramilanocity, viale Scarampo, gate Teodorico, padiglione 3, stand Regione Lombardia inLombardia (C21 C27 G04 G18 - Lago di Como desk 9 e 10)

Info e approfondimenti: www.bit.fieramilano.it

Social network: ottieni informazioni e segui l’evento sui principali social network e attraverso gli hashtag di tendenza #bit2019, #inLombardia, #LakeComo taggando @inlombardia e @lakecomo.it