Torna il "Black Friday" a Lecco: ecco il giorno per shopping e acquisti con gli sconti "folli"

È arrivato il mese del "Black Friday". Anche nel 2018, infatti, si terrà quella che ormai è una vera e propria giornata di festa per lo shopping, in cui sarà possibile fare acquisti - online e nei negozi - con sconti folli, impossibili da trovare durante il resto dell'anno.

Quest'anno il "Black Friday" sarà venerdì 23 novembre, come sempre nel giorno successivo all'americana Festa del Ringraziamento.

In Lombardia - dopo le polemiche del 2016, quando i piccoli commercianti avevano dovuto rinunciare al "Black Friday" per una controversa norma sui saldi - la "festa dello shopping" è stata ufficialmente riconosciuta con una legge regionale, che ha dato di fatto il via libera al "venerdì nero".

Ad aprire le danze, come successo in passato, saranno i colossi dell'e-commerce, che inizieranno ad applicare gli sconti a partire dal lunedì. Venerdì 23 novembre, invece, sarà la volta dei punti vendita, con negozi cittadini e grandi centri commerciali che proporranno sconti fino al 70%.

Nel 2016, anno in cui la tradizione americana era sbarcata prepotentemente in Italia, a Milano erano stati quasi mille i negozi a partecipare al "Black Friday". E ora la caccia all'affare è pronta a ripartire, salvo scioperi.