Impianti sciistici: Bobbio beneficerà del contributo regionale

E' stato firmato oggi il decreto per la graduatoria del bando regionale a sostegno degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente. Lunedì in Giunta regionale è stato votato un incremento finanziario che dopo il primo stanziamento di fine giugno di 1,450 milioni di euro, ha portato la dotazione regionale a 1,6 milioni di euro complessivi per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno e la gestione degli impianti montani. Le Imprese Turistiche Barziesi beneficeranno di un finanziamento pari a quasi 72mila euro.

Quarantuno beneficiari

Saranno 2 le piste da fondo e 39 quelle da discesa che beneficeranno dei contributi per un totale di 275,17 chilometri di piste innevate artificialmente. In provincia di Sondrio sono stati 24 gli impianti beneficiari del contributo (pari al 59% sul totale) con uno stanziamento provinciale pari a 940 mila euro. Il 16% degli impianti invece è in provincia di Bergamo (10 gli impianti che riceveranno il finanziamento) pari a 253 mila euro. A Brescia sono invece 6 i comprensori interessati (pari al 21% del totale) con uno stanziamento regionale di 341 mila euro. A completare il bando anche un impianto di Barzio in Valsassina in provincia di Lecco per 71 mila euro.

Impianti di risalita e sicurezza in primo piano

«I contributi regionali vogliono fornire un sostegno finanziario alla gestione e all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dei comprensori montani lombardi e innalzare gli standard di sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, anche attraverso l'innevamento artificiale - ha continuato l'assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi - In pochi mesi è stata stanziata una misura importante a favore degli sport della neve. Si tratta di un aiuto al funzionamento delle infrastrutture sportive già esistenti sul territorio montano che conferma l'impegno permanente che ha Regione nei confronti della tutela e della ricchezza del suo patrimonio sportivo e turistico».

Attrattività per la montagna

«Si tratta di un sostegno concreto a tutti i comprensori sciistici Lombardi che nasce dall'attenzione verso le esigenze dello sport della montagna e alla costante e fattiva interlocuzione con il territorio - ha commentato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani - abbiamo voluto incrementare il contributo finanziario che permetterà di rendere più attrattiva l'offerta turistica in montagna e agevolare la pratica degli sport invernali sulla neve».

In provincia di Lecco è stato stanziato un finanziamento per le Imprese Turistiche Barziesi pari a 71.591 euro.

In provincia di Sondrio sono 24 gli impianti pari a 940.003 euro stanziati da Regione Lombardia.

1. Alpe Teglio SRL € 5.677,00

2. Alpe Vago S.R.L. € 10.037,00

3. Baradello 2000 S.P.A. € 71.591,00

4. Carosello 3000 S.R.L. € 71.591,00

5. F.lli Antognoli € 5.629,00

6. FED S.R.L. € 17.156,00

7. Funivia al Bernina F.A.B. S.R.L. € 71.591,00

8. Funivie del Pescegallo Valgerola FU.PES. S.R.L. € 25.444,00

9. Immobiliare Lino's € 25.600,00

10. Livigno S.R.L. € 16.971,00

11. Livinski S.R.L. € 3.985,00

12. Manzin di Cusini Giusepe e C. S.A.S. € 5.832,00

13. Mini Lift S.R.L. € 4.724,00

14. Mottolino SPA € 89.490,00

15. S.C.I. S. Caterina Impianti S.P.A. € 71.591,00

16. S.I.B. Società Impianti Bormio € 89.490,00

17. S.I.B.A. Società Impianti Belviso Aprica S.P.A. € 53.694,00

18. S.I.F.A. Società Impianti Funivia Aprica € 7.624,00

19. S.I.T.A. Società Industrie Turistiche dell'Aprica € 63.260,00

20. Silver S.R.L. € 38.157,00

21. Ski Area San Rocco S.R.L. € 12.622,00

22. Skiarea Valchiavenna S.P.A. € 89.490,00

23. Società Impianti Valdidentro S.I.VAL. S.P.A. € 53.695,00

24. Telecabina Cassana € 35.062,00



In provincia di Bergamo sono 10 impianti per un totale di 253.843 euro.

1. Cooperativa Paradiso - Società Cooperativa € 4.003,00

2. Gestione Impianti Turistici Selvino GITS S.R.L. € 8.846,00

3. I.R.T.A. S.P.A. € 53.695,00

4. I.RI.S. S.R.L. € 43.986,00

5. Monte Torcola S.R.L. € 15.532,00

6. Neve S.R.L. € 23.664,00

7. Nuova Lizzola - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S. € 37.652,00

8. Sci Club 13 Clusone € 4.243,00

9. Ski Moving SRL € 8.528,00

10. Società Impianti di Risalita Polzone Albani (S.I.R.P.A.) S.P.A. € 53.694,00



In provincia di Brescia sono 6 impianti per un totale finanziato pari a 341.140 euro.

1. Funivia Boario Terme Borno S.P.A. € 53.694,00

2. Maniva Ski S.R.L. € 53.694,00

3. Montecampione Ski Area SRL € 71.591,00

4. S.IN.VAL. SRL € 53.695,00

5. Società Impianti Turistici S.I.T. S.P.A. € 89.490,00

6. Val Palot Impianti S.R.L. € 18.976,00