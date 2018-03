Ad aprile scattano soste a pagamento e "Bollino blu e rosso" ad Abbadia e Mandello: le informazioni

Con l'inizio di aprile (e fino al 30 settembre) torneranno in vigore il "Bollino blu e rosso": ad Abbadia Lariana (rosso) e Mandello del Lario (blu), difatti, scatterà la sosta a pagamento; entrambe le amministrazioni da anni hanno introdotto l’esenzione dal pagamento per quegli autoveicoli che risultano essere appartententi ai residenti nei due comuni, ai titolari di attività commerciali in paese ed è estesa anche ai proprietari di immobili sul territorio comunale.

Ad Abbadia la distribuzione è iniziata nella giornata di giovedì 22 presso gli uffici della Polizia Locale, mentre a Mandello del Lario ha preso il via lo scorso 6 marzo, ma «sono state fin qui poche le persone (circa seicento) che sono venute a ritirarlo», ha allertato il sindaco Riccardo Fasoli.

I cittadini mandellesi potranno acquistare i "Bollini blu" al costo di dieci euro nei seguenti giorni ed orari:

- Tutti i lunedì dalle ore 10,00 alle 13,00;

- Tutti i martedì dalle ore 10,00 alle 13,00;

- Tutti i mercoledì dalle ore 16,00 alle 18,00;

- Tutti i venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00.

Quanto sopra per tutto il mese di marzo 2018.

Dal mese di aprile 2018 la vendita avverrà presso il comando di Polizia Locale di via Manzoni, 36 nei giorni:

- Tutti i lunedì dalle ore 09,00 alle 12,00;

- Tutti i mercoledì dalle ore 16,00 alle 18,00

- Tutti i sabati dalle ore 09,00 alle 12,00

Per il ritiro del "Bollino blu 2018" sarà necessario consegnare il "Bollino blu 2017" (se disponibile e se non sono cambiate le condizioni di cui sopra: non si dovrà produrre altro).

In caso di mancanza del "Bollino blu 2017" sarà necessario giungere muniti di:

- Fotocopia della carta di circolazione del veicolo intestato ad un residente a Mandello;

- Fotocopia di un documento che attesti l’affitto o la proprietà di un immobile a Mandello - per i non residenti – (contratto, ultima bolletta gas/luce/telefono intestati ad un indirizzo di Mandello);

- Fotocopia di un documento attestante la sede in Mandello dell’attività economica (per i non residenti).

Per i lavoratori della attività economiche con sede nelle zone soggette al pagamento della sosta sarà disponibile un "Bollino blu" valido solo nei giorni feriali, come lo scorso anno.

Per quanto riguarda il comune di Abbadia, sempre dal primo di aprile, per i residenti non c'è nessun problema «perché vale quello ritirato lo scorso anno. Dovranno fare richiesta i lavoratori, aspettiamo che chi ne ha bisogno arrivi, probabilmente la prossima settimana», spiega il sindaco Cristina Bartesaghi.