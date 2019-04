Alla Bonaiti Serrature la tappa finale del viaggio alla scoperta delle storiche industrie calolziesi

Terza e ultima tappa del tour alla scoperta delle storiche industrie calolziesi promosso dall'Amministrazione comunale. Dopo la Cartiera dell'Adda e l'ex Sali di bario, in tanti hanno partecipato sabato all'incontro che si è tenuto alla Bonaiti Serrature di via Fratelli Bonacina.

La storia dell'azienda

I dirigenti dell'azienda di Foppenico hanno ripercorso la storia dell'impresa fondata nel 1936, per arrivare agli importanti numeri e alle attività di oggi. Tutto iniziò già nel lontano 1830 con l'attivià della Giuseppe & F.lli Bonaiti specializzata nella produzione di serrature per porte in legno. Negli anni Trenta si avviò la produzione industriale vera e propria delle serrature da applicare nella parte esterna e frontale delle porte, con passaggi via via sempre più innovativi. A inizio 2000 la Bonaiti Serrature, sempre all’interno dello stabilimento di Calolziocorte, attiva la produzione delle serrature magnetiche, risultato delle attività di ricerca e sviluppo fatte negli anni.

Tecnologia, ricerca, produzione e design italiano sono - come ricordato nell'incontro di sabato - le parole d'ordine dell'azienda. Il forte legame con il territorio è testimoniato anche dal logo che riporta la stilizzazione della forma del lago di Como. Come ricordato nel sito internet dell'industria, oggi la Bonaiti Serrature si sviluppa su un’area di 17.000 metri quadrati, di cui 8.000 coperti. Gestisce 4.000 articoli da spedire a 1.500 clienti in Italia e nel mondo. Nei reparti circa 70 dipendenti producono ogni giorno 15.000 serrature su 12 linee automatiche. L’uso di materiali non inquinanti e il ciclo di lavorazione rispettoso dell’ambiente, permettono alla Società di essere riconosciuta come un’azienda ecocompatibile.

All'incontro organizzato dal Comune (in particolare dall'assessorato Eventi) con l'aiuto della biblioteca, erano presenti diversi cittadini, lavoratori e rappresentanti dell'Amministrazione comunale, in particolare l'assessore Cristina Valsecchi (Eventi, Protezione civile e Associazioni), Tina Balossi (Servizi sociali e Personale) e il Consigliere comunale Pamela Maggi, ritratti nella foto sopra con i dirigenti della Bonaiti Serrature che hanno accolto i visitatori.

Proprio Cristina Valsecchi ha commentato con soddisfazione il viaggio alla scoperta delle industrie calolziesi, molto seguito e apprezzato sia dagli imprenditori che dai cittadini presenti ai tre incontri.

