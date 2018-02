Box e posti auto: i prezzi calano in Brianza, rimangono ancora alti in città e sul lago

Comprare un box? A Lecco e nei paesi sul lago si può spendere il doppio che in Brianza.

La crisi del mercato immobiliare continua a far sentire i propri effetti. Non bastasse il crollo del 30-40% negli ultimi otto anni, scendono ancora i prezzi dei box e dei posti auto nelle grandi città, nell'ordine dello 0,5%, e quello dei posti auto fino allo 0,7%.

È quanto emerge dal report di Tecnocasa Group, con dati che fanno riferimento al primo semestre del 2017. Una tendenza verificatasi a livello nazionale, che vede il picco di diminuzione più alto a Genova (-2% per i box, -4,2% i posti auto a Palermo) mentre l'incremento maggiore invece a Bologna (+2,3% sui posti auto).

L'indagine di Tecnocasa, per Lecco, fa riferimento soltanto al territorio e non al capoluogo, a causa della momentanea assenza di un'agenzia in città. Abbiamo comunque interpellato Cristina Perego, referente Tecnocasa per il Lecchese, sulla situazione. «La tendenza è la stessa dei grandi centri urbani. I prezzi calano in provincia ma meno in città, dove la domanda è più alta e l'offerta più complicata. La tendenza futura è una lenta risalita dei prezzi, proporzionale all'incremento della domanda. Anche se non ci sono avvisaglie di un ritorno alle cifre pre-crisi».

La panoramica del territorio

I prezzi più alti, nella nostra provincia, si riferiscono ai comuni rivieraschi. Comanda la graduatoria Varenna, con 25mila. Per un box auto ad Abbadia Lariana si spendono 20mila euro, come a Mandello, mentre nella frazione di Olcio si arriva anche a 21mila. Evidente la disparità con la Brianza: a Monticello e Missaglia non si superano gli 11mila. Per un posto auto, si parte dai 1.200 di Missaglia per arrivare ai 9mila di Abbadia. Prezzi alti anche a Brivio e Olgiate Molgora (7.500), e in generale nel Meratese.

«Il fronte lago vive lo stesso tipo di dinamica della città, lo spazio e la disponibilità sono inferiori», prosegue Cristina Perego. «C'è poi un interessante discorso riguardante il turismo, con la presenza crescente di acquirenti stranieri. Se prima era concentrato nel Garda, ha successivamente toccato il ramo di Como e ora sta iniziando a farsi sentire nel Lecchese. Non arrivano più soltanto da Milano e dalla Brianza».

Ulteriore dato di interesse offerto dallo studio di Tecnocasa: quasi la metà di chi ha acquistato un box (47,5%) lo ha fatto con finalità di investimento. Dunque solo un acquirente su due ne fa un uso personale.

La tabella (C = Centro, S = Semicentro, P = Periferia)