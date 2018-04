Valmadrera. Nuovo sintetico: la raccolta fondi arriva a quota settantacinquemila euro

E' arrivata all'ottima quota di settantacinquemila euro la raccolta fondi organizzata dalla Polisportiva Valmadrera per procedere con l'installazione del manto erboso sintetico presso il campo sportivo dell'oratorio "Sant'Antonio". Il raggiungimento del quorum ha permesso alla "Pol" di assegnare i lavori per alla Gewiss, per quanto riguarda l'installazione dell'impianto d'illuminazione, e alla Limonta, azienda leader del settore che si occuperà di posare le zolle.

La spesa è stimata in circa trecentomila euro e soddisferà le richieste delle centinaia di giocatori che giornalmente calcano il campo in terra battuta di via Bovara. La Polisportiva, lo ricordiamo, "muove" circa cinquecento atleti, suddivisi in ventisette squadre.

Per quanto concerne il campo, con il medesimo fondo, del centro sportivo, il comune è "in attesa di un progetto", come spiegatoci dall'assessore allo sport e al bilancio Antonio Rusconi.