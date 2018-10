Lissone, venduto a Longoni il negozio "Cento Firme" sulla Valassina

Molto probabilmente diventerà un negozio sportivo il "Palazzo del Mobile 100 firme" lungo la statale 36 a Lissone. L'immobile, infatti, è stato acquistato per oltre 4 milioni i euro da una società che fa capo all'imprenditore Sergio Longoni, patron lecchese dei negozi Df Sport Specialist e Bicimania, la cui sede principale si trova a Barzanò, in via Figliodoni. Il fatto è stato anticipato da IlCittadinoMb e riportato dai colleghi di MonzaToday, che hanno trasmesso le parole dell'assessore all'urbanistica Antonio Erba.

«La vicenda contrattuale relativa alla vendita dello storico immobile di Lissone può dirsi alle sue fasi finali - spiega Erba - riteniamo con questo che possa finalmente dirsi scongiurato il timore di tutti nel veder l’immobile progressivamente degradarsi, il rischio è scongiurato e la soluzione scelta e accettata dai soci di Palazzo del Mobile è lungimirante perché si tratta di un imprenditore che dà le più ampie garanzie».

Attualmente a Lissone ci sono due negozi che fanno capo a Longoni: un DF in via Madre Teresa e un Bicimania in via Valassina.