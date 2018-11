Le telecamere di La7 al centro per l'impiego di Lecco ("un'eccellenza") per il reddito di cittadinanza

Il centro per l'impiego di Lecco è un'eccellenza lombarda. Ad affermarlo è Nello Trocchia nel suo servizio andato in onda a "Piazzpulita", programma di approfondimento in onda il venerdì sera sul La7 e condotto da Corrado Formigli. Le telecamere dell'emittente hanno fatto capolino presso la struttura di corso Matteotti: perchè? Al centro del dibattito c'è, ancora una volta, il reddito di cittadinanza.

"Siete pronti per il reddito di cittadinanza?", ha chiesto Trocchia. Una domanda semplice, fatta in un luogo che, stando ai dati, è capace di raggiungere una percentuale di penetrazione del 54% all'interno del mondo del lavoro. Davvero interessante il servizio andato in onda, cui ha preso parte al direttore Roberto Panzeri.