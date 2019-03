La Cgil Lecco tiene: confermata quota 43mila iscritti

Sono oltre 43mila gli iscritti alla Cgil Lecco. Precisamente 43.250. A rendere noto il dato riferito al tesseramento 2018 è il segretario generale Diego Riva.

«C'è stato un mantenimento sostanziale dei nostri iscritti - afferma - Siamo soddisfatti del lavoro svolto, ma non ci fermiamo qui».

«Tessile e chimico, piccole e medie imprese in difficoltà»

Il numero uno della Cgil lecchese analizza i dati delle categorie. «Ci sono realtà che continuano a trovarsi in uno stato di sofferenza, come nell'edilizia, che ha difficoltà a ripartire. Nei settori tessile e chimico invece ci sono difficoltà per le piccole e medie imprese. C'è una lieve riduzione nel metalmeccanico, mentre è cresciuto il commercio e i servizi».

Gli iscritti complessivi sono diminuiti, dal 2017 al 2018, di 330 unità, pari allo 0,8%. Guardando i numeri della tabella riferita alle singole federazioni sindacali, spicca il +92% registrato dalla Nidil (Nuove identità di lavoro) che ha visto passare i propri iscritti da 309 a 595. In aumento anche Filt (trasporti, 17,5%) e Filcams (commercio, turismo e servizi, 18,3%) che ha registrato il numero maggiore di nuovi iscritti, 1.453 aggiuntisi ai 1.780 che hnno scelto di confermare la tessera al sindacato.