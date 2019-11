Gruppo Colorifici di Confcommercio, Claudio Monticciolo confermato presidente

Claudio Monticciolo è stato confermato alla guida del Gruppo Colorifici di Confcommercio Lecco.

La sua elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea svoltasi lo scorso 15 novembre presso Palazzo del Commercio a Lecco: il voto per rinnovare a Monticciolo l'incarico di presidente del Gruppo è avvenuto all'unanimità. Sempre all'unanimità sono stati votati gli altri componenti del Consiglio direttivo, che resterà in carica per il quinquennio 2019-2024: si tratta di Giuseppe Brambilla, Umberto Doniselli e Luigi Perego.

Terminata la fase elettiva, l'assemblea ha poi discusso in merito alla attuale situazione del mercato dei colori e vernici, che registra un significativo calo delle vendite, soprattutto relativamente al comparto dei privati. Durante il confronto è stato ribadito che l'obbligo della esposizione dei prezzi sui prodotti collocati nelle vetrine, nelle immediate adiacenze e sui banchi all'interno dell'esercizio commerciale vale anche per i colorifici.



