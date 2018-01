La Commissione comunale per il paesaggio si rinnova: ecco come candidarsi

Tra le finalità dell’Amministrazione comunale vi è la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana attraverso una gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile. Per raggiungere questo scopo, il Comune di Lecco non solo si avvale del proprio personale tecnico/amministrativo, ma anche del supporto culturale e professionale della Commissione per il Paesaggio. L’organo svolge funzioni in merito a interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica e, al di fuori di tali zone, si esprime sull'impatto paesistico di determinati progetti in un'ottica di tutela complessiva del territorio. La Commissione, istituita e disciplinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20 ottobre 2008, è costituita da 5 componenti esperti in tutela paesaggistico-ambientale e agronomia, nominati dalla Giunta in seguito alla presentazione di curricula di candidati mediante bando di selezione pubblica.

“Un doveroso ringraziamento va ai componenti uscenti della Commissione per il contributo prezioso (e sottolineo a titolo non oneroso per il Comune) di supporto svolto nei confronti dell’Amministrazione dal 2013 ad oggi – commenta l’assessore all’Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Lecco, Gaia Bolognini - La professionalità espressa dai membri della Commissione ha più volte contribuito a trovare soluzioni per interventi edilizi puntuali, ma ha anche dato modo di sciogliere nodi fondamentali per opere pubbliche di particolare rilievo. Il fatto che nei cinque componenti sia compresa anche la figura dell'agronomo sottolinea il forte orientamento della Commissione alla necessità di salvaguardare il nostro patrimonio verde urbano”.

Le domande dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Lecco entro le ore 12.00 del 16 febbraio 2018.

A questo link il bando di selezione pubblica.