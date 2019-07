Il Comune di Lecco sostiene lo sport: stanziati 40mila euro per le associazioni

Il Comune di Lecco ha pubblicato un bando rivolto alle associazioni sportive dilettantistiche lecchesi per la concessione di contributi per migliorare la qualità delle attrezzature sportive fisse e mobili già in dotazione o per provvedere a nuovi acquisti a completamento degli impianti. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono presentare la domanda di contributo entro giovedì 5 settembre 2019; l'impegno di spesa complessivo del Comune è pari a quarantamila euro. La documentazione utile per partecipare è disponibile nella sezione "Avvisi".

«Il Comune di Lecco nel proseguire il suo sostegno alle associazioni sportive promuove un bando rivolto proprio alle innumerevoli realtà dilettantistiche della nostra città - commenta l'assessore allo sport del Comune di Lecco Roberto Nigriello - Un'importante occasione di aiuto concreto per migliorare la qualità dell'attività sportiva. Per questo mi auguro la più ampia partecipazione. Inoltre questo è un obiettivo che ho voluto perseguire sin dalla mia nomina ad Assessore».

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio sport del Comune di Lecco, aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30 con orario continuato, telefonare al numero 0341 481252 - 409 oppure scrivere una mail all'indirizzo sport@comune.lecco.it.