La Comunità Montana disdetta il contratto di locazione per spazi e Sagra. Un nuovo bando per il 2020

La Comunità Montana ha inviato oggi formale disdetta del contratto di locazione tra l'Ente e la Società Ceresa srl che riguarda la gestione degli spazi esterni per manifestazioni e della Sagra delle Sagre, in scadenza il 9 luglio 2020. L'atto è avvenuto a seguito di delibera della Giunta sulla base di un parere tecnico richiesto al Presidente dell'Ordine dei Geometri di Lecco Geom. Tentori.

«Avremmo voluto rimettere questa decisione alla nuova amministrazione ma la scadenza tassativa del 9 luglio non l'ha reso possibile - ha chiarito il Presidente della Comunità Montana Carlo Signorelli - e così la Giunta ha ritenuto di chiedere una valutazione tecnica esterna attenendosi poi alle conclusioni riguardo congruità e tipologia del contratto. Peraltro abbiamo proposto al contraente una breve proroga tecnica del contratto fino alla fine dell'anno che avrebbe consentito una più approfondita valutazione da parte della nuova amministrazione; ma non vi è stato alcun riscontro alla nostra richiesta».

«Contratto non congruo»

Secondo l'esperto interpellato emerge «la non congruità economica del contratto, allo stato delle cose, per la locazione dei beni di proprietà della Comunità Montana e la necessità di rivedere le condizioni contrattuali per la gestione dell’area, viste le variazioni di tipologia e frequenza di utilizzo degli spazi». Queste saranno anche le basi sulle quali la nuova amministrazione dovrà costruire il nuovo bando.