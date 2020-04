La formazione targata Confartigianato Lecco non si ferma, ma prosegue in modalità on line

«La formazione targata Confartigianato non si ferma, ma prosegue in modalità online e si arricchisce di due nuovi corsi specificatamente dedicati alla gestione dell’emergenza Covid-19». Ad annunciarlo è Matilde Petracca, responsabile Welfare e Relazioni organizzative di Confartigianato Imprese Lecco.

«A partire da questa settimana - spiega Petracca - le lezioni di alcuni corsi già in programma e verranno svolte in modalità online utilizzando GoToMeeting, una piattaforma on line facile da utilizzare e accessibile a tutti tramite smartphone, pc o tablet. Il nostro obiettivo è da sempre quello di stare al fianco degli imprenditori nella loro crescita professionale per aumentare la competitività aziendale. Ecco perché, in una fase così delicata come l'attuale, abbiamo confermato, dove possibile, l’offerta delle lezioni e aggiunto due corsi ad hoc, entrambi curati dal docente Umberto Maggesi».

Dettagli e orari dei due nuovi corsi

Da un lato, ecco infatti “Assertività ai tempi del Covid-19”, martedì 21 e 28 Aprile dalle 15 alle 17: sarà specificatamente dedicato alla costruzione, a partire dal fisiologico conflitto che segue la condivisione forzata di spazi e tempi, di una strategia che rinforzi la relazione. D’altro lato, “Proattività ai tempi del Covid-19”, giovedì 23 e 30 aprile dalle 10 alle 12 tratterà della necessità di porsi degli obiettivi, disciplinare la gestione del tempo, implementare le competenze personali per ripartire al meglio.

Tra i corsi già in calendario e riconvertiti su piattaforma online, invece, si riparte subito con le lezioni di inglese che già si stavano svolgendo in aula nella sede Confartigianato a Lecco (Inglese Elementary, Pre-Intermediate e Conversation): in questo modo, oltre a consentire la prosecuzione nel pieno rispetto delle attuali indicazioni ministeriali, viene attivata la soluzione più efficace in termini di ripresa delle attività formative, anche al fine di non disperdere le conoscenze già acquisite durante le lezioni svolte in aula. Sarà poi la volta del corso di Excel, che verrà avviato e svolto interamente in modalità online.

Matilde Petracca: «Iscriversi è semplicissimo»

«I nostri corsi sono progettati prima di tutto per gli imprenditori delle aziende associate e i loro collaboratori - conclude Matilde Petracca – ma quasi tutti sono aperti anche ai non associati e ai privati. Iscriversi è semplicissimo, basta compilare l’apposito form online sul nostro sito www.artigiani.lecco.it».

Tonini: «Un'opportunità per formarsi in vista della ripartenza»

«In queste settimane di enormi difficoltà per le nostre aziende alle prese con adempimenti burocratici e problemi legati a credito e liquidità - aggiunge Vittorio Tonini, segretario generale Confartigianato Imprese Lesso - stiamo cercando di essere il più vicini e utili possibili offrendo servizi puntuali e assistenza continua. I corsi online rappresentano un’opportunità per i nostri imprenditori artigiani di continuare a formarsi in questo tempo ”sospeso” e mettere fieno in cascina a livello di know-how per la ripartenza».