Confcommercio Zona Lago, Adamoli confermato presidente all'unanimità

Ferruccio Adamoli è stato confermato all'unanimità alla presidenza della Zona 1 Lago di Confcommercio Lecco. L’assemblea elettiva si è svolta mercoledì 28 novembre presso la sede di piazza Garibaldi.

A fianco di Adamoli (titolare del Ristorante il Capriolo di Introzzo) nel Consiglio, che resterà in carica per il quinquennio 2018-2023, siederanno Severino Beri (Hotel Royal Victoria di Varenna; vicepresidente vicario di Confcommercio Lecco), Paola Colli (Discoteca Continental di Colico), Silvia Nessi (Ristorante Mamma Ciccia di Mandello), Loretta Lazzarini (Centro Servizi Immobiliari srl di Mandello), Tiziano Turcato (ambulante di Colico). Due le new entry rispetto al precedente Consiglio della Zona 1: Paola Colli e Silvia Nessi.

«Ringrazio i colleghi per la rinnovata fiducia - ha evidenziato il presidente Adamoli, che ha ricevuto i complimenti da parte dei colleghi e del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva (insieme nella foto sotto) - Sono certo che questo Direttivo saprà fare del suo meglio per ascoltare e per farsi portavoce delle richieste delle imprese. I Consigli di Zona di Confcommercio Lecco rappresentano uno strumento importante per fare sintesi di quelle che sono le esigenze di un territorio».

Gallery