Dalla Regione 25 milioni per le imprese di frontiera con la Svizzera

Contributi per le imprese che fanno affari oltre il confine elvetico. «Grazie al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera - dichiara l'assessore regionale con delega ai Rapporti con la Svizzera Massimo Sertori - destiniamo quasi 25 milioni ai territori di frontiera che svilupperanno iniziative di collaborazione nel campo della competitività delle imprese. E di questi fondi, quasi 9 milioni sono a favore dei 13 soggetti lombardi selezionati».

Con un totale di risorse attivate pari a 16,7 milioni di euro per l'Italia e 9, 1 milioni di franchi per la Svizzera, l'approvazione della graduatoria relativa all'Asse 1 ("Competitività delle Imprese") riconosce a 115 beneficiari dei territori di frontiera, di Regione Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano, Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese, risorse per un'intensità di aiuto del 100% agli enti pubblici, fino all'85% per i soggetti privati italiani con un corrispettivo svizzero massimo del 50%.

«A fronte di 41 progetti presentati, l'Autorità di Gestione del Programma ne ha approvati 18, di cui ben 13 con soggetti lombardi - ha sottolineato Sertori - Si tratta di un risultato molto significativo perché mettiamo a disposizione risorse importanti a favore di imprese allocate in territori di frontiera ancora troppo poco aiutati. Sono state utilizzate tutte le risorse a disposizione sull'asse 1 per finanziare tutti i progetti risultati finanziabili. Un esito certamente non scontato - continua l'assessore - che conferma il ruolo strategico della cooperazione transfrontaliera quale punto nevralgico nelle politiche alpine sempre più orientate a promuovere forme virtuose di economia e migliorare la qualità della vita delle persone che abita in queste aree».

Programma di cooperazione transfrontaliera

Il Programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020 è un programma di cooperazione transfrontaliera che coinvolge Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Grigioni, Cantone Ticino e Cantone Vallese. Regione Lombardia ha assunto l'incarico di essere autorità di gestione dell'intero programma. A fine maggio 2018 è avvenuta l'approvazione dei primi 10 progetti con un valore complessivo di 10 milioni di euro.

«Entro dicembre - ha concluso Sertori - verrà approvata anche la graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Programma Interreg Italia-Svizzera relativi all'Asse 2 dedicato ai progetti di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale».