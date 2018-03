Cannabis legale, enorme partecipazione al convegno di Coldiretti: «Business del futuro»

Ha fatto registrare il tutto esaurito il convegno organizzato da Coldiretti Como-Lecco per illustrare il processo di produzione della cannabis legale. Sono accorse in Val d'Intelvi, per il summit, centinaia di aziende agricole e avventori, arrivati da tutto il nord Italia e oltre, fino alla Liguria e alla Toscana.

«La canapa può essere considerata, già oggi e per l'immediato futuro, come un'importante fonte di reddito integrativo per aziende già strutturate, ma può anche rappresentare una sorta di "start-up" per i più giovani che vogliono avviare attività agricole - ha ricordato ai presenti presidente Fortunato Trezzi, a chiusura dei lavori -. Coldiretti, al momento, è l'unica grande associazione di categoria che si sta interessando apertamente al mondo della cannabis, non solo promuovendo incontri tecnici o divulgativi sui territori ma anche vagliandone opportunità economiche e di filiera, nonché studiandone possibilità imprenditoriali».

