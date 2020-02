Emergenza sanitaria, Regione Lombardia: «"Ok" al sostegno delle attività economiche penalizzate»

In conclusione dei lavori della seduta odierna, l’Assemblea regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che esprime apprezzamento a medici, infermieri e operatori della sanità “impegnati senza sosta nell’attività di assistenza e per la professionalità dimostrata”, agli amministratori locali per essere “in prima linea” nella gestione dell’emergenza, a tutto il personale regionale e della Protezione civile, ai volontari, a Governo, Prefetture e Forze dell’Ordine e a tutti coloro che stanno assicurando il loro contributo a sostegno della salute pubblica.

Il documento assicura inoltre pieno sostegno all’operato del Presidente Fontana e dell’Assessore al Welfare Gallera «invitandoli a proseguire nell’attività fin qui svolta e ad adottare ogni ulteriore misura necessaria a garantire la salute dei cittadini».

Regione Lombardia: approvata mozione per sostenere le attività penalizzate dal Coronavirus

Il Consiglio regionale ha quindi approvato all’unanimità anche una mozione frutto della unificazione di quattro distinte mozioni inizialmente presentate dai gruppi Lega, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Il documento impegna il Presidente Fontana e la Giunta regionale a prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio regionale, misure dirette di sostegno straordinarie – contributi e/o finanziamenti agevolati – nei confronti di tutte le categorie economiche, in particolare piccole e medie imprese e liberi professionisti, colpite dai provvedimenti restrittivi dovuti alla diffusione del Coronavirus su tutto il territorio lombardo, e a farsi carico presso il Governo nazionale affinché quest’ultimo si faccia promotore di una serie di azioni necessarie a sostenere le attività imprenditoriali, economiche e lavorative in genere, che risultano penalizzate dall’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19.

Tra le azioni richieste in via prioritaria si segnale in particolare: