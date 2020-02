Effetto Coronavirus, Lecchese da record per acquisti nella grande distribuzione: +110%!

La provincia di Lecco ha visto salire gli acquisti nella grande distribuzione del 109,3% nella settimana che va dal 17 al 23 febbraio rispetto allo stesso periodo del 2019. Non tanto meno a Bergamo, che ha registrato un +106,2%. Ipermercati, supermercati, liberi servizi, discount e specialisti drug, dunque, letteralmente presi d'assalto sotto l'influsso della paura relativa al Coronavirus.

È quanto emerge da una ricerca Nielsen condotta sulla settimana dal 17 al 23 febbraio e comparata con la stessa settimana del 2019, a rappresentare così uno degli impatti del Coronavirus sull'economia del Paese. Tra le vendite più gettonate quelle che rientrano nella categoria "prevenzione e salute" che ha portato all'aumento delle vendite delle categorie del cura persona, soprattutto il comparto parafarmaceutico con il +112% e quello dell'igiene personale con il +15%.

Andamento super anche per i prodotti vitaminici da inizio gennaio alla metà di febbraio: integratori alimentari, con un +17,1%, e frutta fresca/pronta per il consumo, con +10,1%. Effetto "stock" con aumenti a doppia cifra invece per i prodotti a lunga conservazione: riso +33%, conserve animali +29%, pasta +25%, derivati del pomodoro +22%, sughi e salse +19%. Tornando al territorio, più contenuta invece l'affluenza registrata in provincia di Monza Brianza +97,1% e di Milano +93,3%.

Elevata ma molto al disotto, invece, la variazione registrata in Veneto: +41,6%, con un picco in Provincia di Verona (+66,5%). Nel Nord Ovest e nel Nord Est si sono concentrate circa il 20% delle vendite della settimana, sette punti in più rispetto ad una domenica media.

