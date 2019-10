Un corso per scoprire i segreti e le opportunità del franchising

Chi vuole iniziare un'attività nel mondo del terziario ha davanti a sè diverse strade. Una delle possibilità, se non si ha un negozio di famiglia da gestire o se non si pensa a un'attività "originale", è quella di puntare sul franchising, una formula in continua affermazione anche sul nostro territorio.

Per conoscere questo mondo e per avere più informazioni sulla tipologia della affiliazione commerciale - che in sostanza prevede una formula di collaborazione principalmente per la distribuzione di servizi e/o beni e permette di non partire da zero affiliando invece la propria impresa a un marchio già affermato - Confcommercio Lecco ha deciso di organizzare il corso "Franchising questo sconosciuto", in programma a partire dal 6 novembre. La proposta formativa, della durata complessiva di 16 ore, è pensata per quanti vogliono approfondire i contenuti e avere un quadro più chiare delle opportunità offerte.

Il percorso, rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, affronterà i seguenti argomenti: il franchising in contrapposizione con altre forme distributive; affiliante ed affiliato; punti chiave: rischi e vantaggi; il ruolo di franchising manager dedicato all'attività di franchising; le reti in franchising; Swot Analisys del franchising per entrambi i contraenti: punti di forza e di debolezza; le tipologie presenti sul mercato; selezione dei franchisee e criteri di scelta del franchising; attività di controllo e supervisione del franchisor; attività di assistenza continua del franchisor; tutela del brand e segretezza del know how; contratto tipo (esempio per l'Italia).

Gli incontri si terranno nella giornata di mercoledì dalle ore 14 alle ore 18 nelle seguenti date: 6-13-20-27 novembre. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 28 ottobre. Per informazioni: Confcommercio Lecco - Ufficio Formazione - tel. 0341/356911 - formazione@ascom.lecco.i .