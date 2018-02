Un corso con la Bocconi per diventare leader nel settore turistico-alberghiero

Un percorso formativo su misura per il settore turistico alberghiero della provincia di Lecco. A proporre il progetto, per incrementare l'attrattiva turistica del territorio e la valorizzazione delle sue qualità in termini di accoglienza, è Confcommercio Lecco.

Qualche mese fa il presidente Antonio Peccati lanciò la volontà dell'associazione di varare un progetto con queste finalità. È arrivato il momento. Si aprono le candidature al corso di alta formazione "General management nel settore turistico alberghiero" che vedrà partecipare, in qualità di partner, SDA Bocconi.

L'iniziativa si rivolge a giovani e operatori del settore ricettivo che intendono operare in questo settore, e vuole consentire di costruire un bagaglio di competenze per il futuro. Il corso vedrà giornate teoriche in aula, e un'impostazione pratica attraverso project-work. I primi tre moduli si svolgeranno tra aprile e maggio, gli ultimi tre a ottobre-novembre.

«Per cogliere le opportunità legate al potenziale di questo territorio sappiamo che occorre fare un salto in avanti come qualità e come cultura dell'accoglienza - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Proprio in quest'ottica abbiamo progettato il percorso di Alta formazione manageriale. Il corso, a partire dalla prossima primavera, coinvolgerà una ventina di persone e offrirà la possibilità di creare nuove professionalità, dando opportunità anche ai giovani di restare sul territorio e contribuendo a formare nuovi leader. Portare l'Università Bocconi a Lecco è motivo di orgoglio e occasione di allargare le visioni».

Chi volesse presentare la propria candidatura può inviare il curriculum accompagnato da una presentazione all'indirizzo info@ascom.lecco.it entro il 23 febbraio.