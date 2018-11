Il super deposito di Amazon in Brianza assume nuovo personale

Un'opportunità anche per molti lecchesi. Amazon lo scorso maggio ha aperto a Burago di Molgora, in provincia di Monza e Brianza, un deposito di smistamento di oltre 5mila metri quadrati in cui, al momento, lavorano 50 persone a tempo indeterminato. E che nei prossimi mesi assumerà altro personale.

Il magazzino è funzionale a garantire al network logistico di Amazon una capacità e una flessibilità adeguata alle esigenze dei clienti dell'azienda. Il sito infatti consente ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini più velocemente, garantendo un servizio migliore anche per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.

Giovedì 29 novembre il deposito ha aperto le suo porte alle istituzioni locali, fra cui il sindaco di Burago di Molgora, Angelo Mandelli. Visitando la struttura, il primo cittadino ha dichiarato: «Il deposito di smistamento di Burago di Molgora è un sito importante per il nostro comune e anche per la rete logistica di Amazon, come dimostra l'intensa attività che viene svolta qui e la rapidità con cui in pochi mesi sono state assunte presso la struttura 50 persone, provenienti dal nostro e dai comuni confinanti. Fin dalla fase progettuale tra l'azienda e l'amministrazione cittadina si è consolidato un dialogo aperto e costruttivo, proseguito anche nei mesi successivi alla sua apertura, fino a oggi. Auspico che tale dialogo continui nei prossimi mesi, con reciproca soddisfazione dell'azienda e della comunità territoriale che la ospita».

Amazon finora ha garantito 3.500 posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel 2010. Entro la fine del 2019 questi diventeranno 5.200.