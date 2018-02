Disoccupazione giovanile, timidi segnali di miglioramento

Scende leggermente anche a Lecco il tasso di disoccupazione giovanile. Lo dimostra l'indagine pubblicata nella giornata di oggi da IlSole24ore.com (su dati Istat elaborati da Infodata), che evidenzia una ripresa del lavoro anche per quanto riguarda i più giovani. Il confronto è tra il 2016 e il 2013, periodo in cui l'Italia attraversava ancora la recessione.

Piccoli progressi, niente a che vedere con la situazione antecedente la crisi, ma in ogni caso confortanti, anche perché non in tutta la Lombardia, motore economico del Paese, il trend è positivo (Mantova e Pavia, per esempio, segnano un saldo negativo). Nella fascia di età 18-29 anni Lecco vede la disoccupazione calare dello 0,14%, dai 25 ai 34 anni dello 0,39%. È tra i più giovani, 15-24 anni, che si registra un confortante calo del 2,22%.

I dati del 2016

Nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, il tasso dei senza occupazione è attestato al 7,65%. Tra i maschi è del 5,65%, mentre tra le femmine si arriva al 10%. Più alti i dati allargati alla fascia di età 19-29 anni. Il valore peggiore è per le ragazze, 18,94%, mentre per i ragazzi è del 13,14%. Il complessivo è del 15,68%. Per quanto riguarda la fascia di età 15-24, il dato è del 24,77% (22,3% tra i maschi, 29,03% per le femmine).

È opportuno ricordare che le statistiche fanno riferimento a lavoratori che non studiano.