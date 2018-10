"Ecosistema Innovazione Lecco" tra i progetti premiati da Smau Milano 2018

"Ecosistema Innovazione Lecco" è tra i progetti premiati da Smau Milano 2018 con il "Premio Innovazione". La Giuria di Smau ha riconosciuto il valore della sperimentazione che, grazie al suo modello di open innovation basato sulla collaborazione e il partenariato tra istituzioni, mondo della ricerca, associazioni e imprese, ha consentito di far emergere bisogni e potenzialità di innovazione delle piccole e piccolissime imprese, creando, nel contempo, nuovi spazi di dialogo: tra queste, l'Università e la Ricerca.

Giovedì 25 ottobre "Ecosistema Innovazione Lecco" sarà tra i protagonisti del Live Show "Open Innovation: un approccio collaborativo mette a valore le sinergie tra aziende e startup" in programma dalle ore 13.00 alle ore 13.50, presso il Main Stage della fiera.

Sono 179 le imprese coinvolte; 26 i progetti innovativi realizzati grazie ai contributi e ai servizi messi a disposizione dalla sperimentazione che ha consentito di attrarre sul territorio lecchese oltre 1.400.000 euro a favore della crescita innovativa delle MPMI.

Il progetto "Ecosistema Innovazione Lecco" è stato promosso da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Lecco. Il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco ha assicurato il coordinamento scientifico in collaborazione con il Cnr e l'Associazione UniverLecco. L'intervento è stato realizzato nell’ambito dell’Asse 1 "Competitività delle imprese" dell’Accordo di Programma tra Regione e sistema camerale per la competitività e lo sviluppo del sistema lombardo 2016-18 con Unioncamere Lombardia, il supporto dell'Azienda Speciale Lariodesk Informazioni e in stretta sinergia con le Associazioni di categoria locali.

«Un modello che può essere preso d'esempio per i futuri programmi per sviluppare ricerca e innovazione per la micro, piccola e media impresa», come sottolineato da Fabrizio Sala, Vice Presidente e Assessore a Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese di Regione Lombardia in occasione della sua visita al Campus lecchese, lo scorso 3 ottobre.