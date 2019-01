Per Esselunga nel 2018 ricavi in crescita e debiti dimezzati

Esselunga cresce. Nel 2018 il gruppo fondato da Bernardo Caprotti ha realizzato vendite per 7.914 milioni di euro, in crescita del 2,1% su base annua. Un risultato, spiegano dal gruppo della grande distribuzione il cui cda ha esaminato l'andamento di alcuni dati preliminari dello scorso esercizio, «ottenuto mantenendo costanti i prezzi a scaffale», in un contesto di mercato «negativo caratterizzato soprattutto nella seconda parte dell'anno da un calo dei consumi».

Cresce anche l'e-commerce che ha superato i 236 milioni di euro di vendite, con un incremento del 28% rispetto al 2017, pari al 3% del totale. A fine 2018 la posizione finanziaria netta è negativa per 436 milioni, quasi dimezzata rispetto agli 848 milioni del 2017, grazie alla generazione di cassa.