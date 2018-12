Concorso Esselunga di Natale: in palio mille iPhone. Come partecipare e come funziona

Una vera cascata di regali: dagli iPhone Xr ai buoni spesa, ma anche Monopoly, bottiglie di spumante e molto altro. Tutto per oltre un milione di premi. È il concorso di Natale 2018 organizzato da Esselunga. Come funziona il concorso? Fino a quando si potrà partecipare? Quali sono tutti i premi in palio? Queste le domande più frequenti, procediamo con ordine.

Concorso Esselunga di Natale: come funziona

In primis: il concorso, iniziato giovedì 13 dicembre, terminerà il 31 dicembre e possono partecipare solo i possessori di carta Fidaty; per ogni 30 euro di spesa (o 50 punti fragola) verrà consegnata una cartolina simile a un gratta e vinci con sei riquadri: se ci saranno tre loghi identici si vince il premio corrispondente. Per verificare se si è vinto un iPhone, invece, basta grattare il riquadro in basso a destra sulla cartolina, scansionare il codice unico con la app Esselunga: il responso sarà immediato. Gli iPhone in palio sono 1.045 e se ne potranno vincere 55 al giorno.

Tutti i premi in palio

550mila Monopoly Esselunga Edition

60mila buoni spesa da 25 euro

30mila buoni spesa da 40 euro

20mila punte di Parmigiano reggiano Dop

20mila buste di salmone norvegese affumicato

20mila cotechini

20mila salametti Felino

20mila pandori

20mila tris Farciti

20mila bottiglie di aceto balsamico

20mila bottiglie di Chianti classico

20mila bottiglie di pinot Bianco

20mila bottiglie di Mirto

20mila bottiglie di Cremant

20mila bottiglie di birra

20mila latte di caffè

20mila bottiglie di Bourbon

20mila orchidee

Come funziona l'algoritmo per vincere l'iPhone

"Il premio delle vincite giornaliere tramite App Esselunga è assegnato al primo cliente che scansiona il codice a barre presente sulla cartolina dopo l'orario fissato per l'assegnazione del premio", si legge nel regolamento. "Una procedura randomica, lanciata il giorno dell'inizio del concorso, definirà tali orari per tutta la durata della promozione, con tetto di 55 vincite giornaliere — precisa il regolamento del concorso —. Qualora alcuni premi delle vincite immediate non venissero assegnati in una determinata giornata, gli stessi verranno resi nuovamente disponibili entro il giorno successivo".