Fallimento Maggi Group, il caso arriva in Provincia: si apre il tavolo istituzionale

Lunedì 24 giugno alle 16.00 nella sede della Provincia di Lecco è convocato un tavolo istituzionale per l’esame della situazione occupazionale dell’azienda Fallimento Maggi Group srl di Olginate. L’incontro sarà coordinato dal Consigliere provinciale delegato Giuseppe Scaccabarozzi e vedrà la partecipazione del Consigliere provinciale e Sindaco di Olginate Marco Passoni, che si è subito interessato alla vicenda.

«Ci siamo subito attivati per la gestione della crisi»

Al tavolo istituzionale sono stati invitati il curatore fallimentare dell’azienda, i rappresentanti di Confindustria Lecco e Sondrio, delle Organizzazioni sindacali e di Regione Lombardia.

«Come già accaduto per altre realtà del territorio - commenta il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli - ci siamo subito attivati con gli attori istituzionali e socio-economici per gestire la crisi di questa importante azienda lecchese. Ai fini dell'autorizzazione ministeriale della cassa integrazione guadagni straordinaria risulterà fondamentale anche collaborare in rete con gli operatori accreditati per supportare i lavoratori nel loro percorso di reinserimento professionale».