Economia Valmadrera / Via del Maglio, 6

Svolta per l'Aerosol di Valmadrera: Farmol acquista il ramo farmaceutico

All'apertura delle buste in Tribunale presente una sola offerta, quella dell'azienda bergamasca. Esulta la Cgil: «Soldi per pagare i creditori e gli arretrati dei lavoratori». Speranza per i sei dipendenti ancora presenti