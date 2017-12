Filca Cooperative: il Tribunale dichiara il fallimento, crolla l'impero di Fumeo

E' definitivamente crollato l'impero costruito dall'imprenditore Giacomo Fumeo. Il Tribunale di Lecco, emessa il 21 dicembre e depositata nella serata di venerdì 22 dicembre, ha infatti dichiarato il fallimento della Filca Cooperative.

Il giudice del Tribunale di Lecco Dario Colasanti ha respinto il piano di concordato presentato dagli incaricati dell'azienda lecchese lo scorso 13 dicembre (leggi la sentenza). Leggendo il dispositivo emesso in corso Promessi Sposi, si apprendono le motivazioni della decisione: i giudici non sono stati convinti dal piano di rientro nei confronti dei creditori presentato dalla Filca, che avrebbe agito utilizzando dei titoli obbligazionari. La notizia è stata comunicata agli ex dipendenti

Oltre cento i milioni di debito che pendevano sulla "testa" della Filca, una spada di Damocle rivelatasi letale.

