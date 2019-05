Nasce a Lecco uno sportello per l'assistenza ai fondi metalmeccanici

Nasce uno sportello per l'assistenza ai fondi metalmeccanici. Dal prossimo primo giugno partirà la nuova iniziativa della Fiom Cgil Lecco dedicata agli iscritti che lavorano nell’industria e nella piccola e media impresa che vogliono saperne di più su Metasalute, Cometa, Ebm, Ebm Salute eFondapi.

Sarà il funzionario Ivan Martorano a gestire lo sportello che avrà permanenza in tre sedi. Il lunedì sarà a Oggiono, negli uffici di via del Lazzaretto, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18.30, il mercoledì lo sportello sarà aperto nel Meratese, nella Camera del lavoro di via Piave 1 a Robbiate, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30. A Lecco, in via Besonda inferiore, sarà aperto il giovedì (dalle 17 alle 18.30) e il venerdì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

«Con questo nuovo strumento la Fiom di Lecco si rafforza nel territorio - spiega il segretario generale Maurizio Oreggia - in quanto il nuovo funzionario, oltre al lavoro di sportello, affiancherà nell'attività sindacale Antonio Guzzi e Domenico Alvaro nella zona del Meratese. Questo per noi è un importante investimento umano che si aggiunge a una struttura già composta da sette funzionari, oltre al sottoscritto e a due impiegate dell’apparato tecnico. L'obiettivo è di garantire una sempre maggiore tutela alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici del territorio».