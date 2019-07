Interventi contro dissesto idrogeologico: 750mila euro in arrivo a Mandello

Novità in arrivo per quanto riguarda gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato in questi giorni un primo impegno finanziario complessivo di 315 milioni di euro per finanziare progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. Per gli interventi nella Provincia di Lecco è previsto lo stanziamento di 750 mila euro. Questi fondi si aggiungono ai 5 milioni di euro già stanziati per lo stato di emergenza tra Dervio e la Valsassina.

«Fondi per il dissesto e non per le sagre»

«Abbiamo sempre detto che gli interventi contro il dissesto idrogeologico devono essere la priorità - il commento del Parlamentare Giovanni Currò (Movimento 5 Stelle) -. Sono interventi che fanno da stimolo economico locale e che metteranno in sicurezza il territorio e i cittadini, affinché non si possa assistere a nuove tragedie. Questo è solo l'inizio di un percorso, una visione diversa rispetto a un passato che vedeva fondi destinati alle sagre rispetto alla messa in sicurezza di costoni».