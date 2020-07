Con "E-commerce 2020" nuovi mercati per le imprese lecchesi

Continua l'impegno del Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia con la pubblicazione del bando E-commerce che stanzia 2,6 milioni di euro a favore delle imprese lombarde che intendono crescere sui mercati attraverso le tecnologie digitali per adeguarsi alle nuove esigenze e ai cambiamenti a cui la straordinaria l'emergenza sanitaria ha fatto emergere.

La quasi totale impossibilità per le aziende di partecipare in maniera diretta a manifestazioni fieristiche per la commercializzazione dei propri prodotti al di fuori dei confini nazionali e le mutate modalità di acquisto da parte delle imprese e dei consumatori finali, hanno fatto emergere la necessità di individuare nuovi canali per garantire un adeguato sbocco commerciale alla produzione.

Il bando E-commerce 2020 si muove in quest'ottica sostenendo le imprese che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati attraverso strumenti di e-commerce e incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo di euro 10mila. Ogni impresa può presentare una sola domanda con un investimento minimo pari a 4mila euro.

L'iniziativa è realizzata in accordo con Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo. La dotazione complessiva è di euro 2.618.000,00, di cui 1.810.000,00 a carico della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione di Regione Lombardia e 808mila a carico delle Camere di Commercio con la seguente ripartizione territoriale:

Territorio Fondi Camere di commercio BERGAMO € 90.000,00 BRESCIA € 90.000,00 COMO-LECCO € 74.000,00 CREMONA € 31.000,00 MANTOVA € 31.000,00 MILANO MONZA BRIANZA LODI € 330.000,00 PAVIA € 100.000,00 SONDRIO € 12.000,00 VARESE € 50.000,00 TOTALE € 808.000,00

Al momento della presentazione della domanda, le imprese lombarde interessate dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato di destinazione.

Le aziende potranno presentare progetti relativi all'apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c forniti sia da terze parti sia realizzati all’interno del portale aziendale proprietario.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 25 giugno 2020 in modalità esclusivamente telematica con firma digitale sul sito.

L'istruttoria delle domande verrà svolta con procedura valutativa a graduatoria.